De aici pleaca Iordanescu * Prapastie intre ce vrem si ce am putut in ultimii ani: "Kosovo e un exemplu"

Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 13 octombrie 2022, 11:40 / Actualizat joi, 13 octombrie 2022 12:05Statistic, in ultimele 4 campanii preliminare, in care nu ne-am calificat sau nu am prins nici barajul, nationala Romaniei a adunat o medie de 14,5 puncte, in timp ce pentru a prinde macar locul secund avea nevoie de 20,5.Ieri, Edi Iordanescu a initiat prima intalnire cu presa dupa tragerea la sorti pentru preliminariile Euro 2024.Si a inceput-o cu acelasi discurs ca dupa partidele ... citeste toata stirea