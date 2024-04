De cand n-a mai ajuns o divizionara secunda in semifinalele Cupei + Paradox: Corvinul ar putea juca in cupele europene!

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 03 aprilie 2024, 12:21 / Actualizat miercuri, 03 aprilie 2024 13:29Calificata in semifinalele Cupei Romaniei pentru prima oara dupa o pauza de 40 de ani, Corvinul Hunedoara scrie povestea frumoasa a actualei editii de Cupa. "Echipa de sub furnale" a eliminat-o in stil mare pe CFR Cluj, 4-0, si va juca in penultimul act fie cu FCU Craiova, fie cu FC Voluntari.In drumul lor spre careul de asi al Cupei Romaniei Betano, hunedorenii au incheiat pe ... citește toată știrea