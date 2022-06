De ce a ales Torje sa mearga la Farul * Hagi, omul-cheie: "Ce faci, vrei fotbal cu pitici?"

Articol de GSP - Publicat joi, 02 iunie 2022, 17:55 / Actualizat joi, 02 iunie 2022 18:22Gabriel Torje (32 de ani) a plecat de la Dinamo si a batut palma cu Farul, echipa antrenata de Gica Hagi (57). Cariera extremei e legata de "Rege", care l-a debutat in Liga 1, la Poli Timisoara, cand Torje avea doar 16 ani si 5 luni!Torje evolua la Dinamo din septembrie 2021.Gabi a bifat 26 de meciuri in alb-rosu in actuala stagiune (6 goluri si 2 pase decisive).LIGA NAEsIUNILOREmil Gradinescu, ... citeste toata stirea