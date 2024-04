De ce a ramas Cristi Sapunaru rezerva la Farul - Rapid: "Acesta e motivul"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 26 aprilie 2024, 09:34 / Actualizat vineri, 26 aprilie 2024 09:47Cristi Sapunaru (40 de ani), capitanul de la Rapid, a explicat de ce a ramas pe banca la meciul pierdut cu Farul, scor 1-3.Fundasul central nu a jucat si a fost inlocuit in primul 11 cu Dragos Grigore, care mai avea doar un minut in Superliga in acest sezon si nu mai jucase deloc din decembrie. Sapunaru a declarat ca are probleme la spate si din acest motiv nu a intrat deloc pe teren ... citește toată știrea