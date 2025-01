De ce Darius Olaru va trebui sa efectueze teste suplimentare la revenirea in Romania

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 18:04 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 18:11Mihai Stoica, presedintele consiliului de administratie de la FCSB, a dezvaluit ca mijlocasul Darius Olaru (26 de ani) a mai avut in trecut probleme cu mana.Darius Olaru s-a accidentat in timpul meciului amical cu Hamburg, scor 2-1. Fotbalistul a suferit o luxatie la mana si va lipsi aproximativ 5 saptamani.CONVOCAREMircea Lucescu va convoca un fotbalist de la Dinamo in preliminariile ... citește toată știrea