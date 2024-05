De ce e Liga Natiunilor foarte importanta pentru noi * Primul loc ne aduce 3 avantaje uriase, in timp ce ultimul loc ne face aproape imposibila calificarea la European

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 03 iunie 2022 23:35 / Actualizat vineri, 03 iunie 2022 23:35E o competitie mai accesibila noua in drumul spre Europeanul din 2024 decat vor fi preliminariile de anul viitor. Locul 1 in Nations League ofera 3 imense avantaje, locul 2 aproape ca garanteaza si el prezenta la un eventual baraj, in vreme ce ultimele doua pozitii ar insemna regres.Debutam in Liga Natiunilor, o competitie despre care De Bruyne spune ca "nu e ... citește toată știrea