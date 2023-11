Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 28 noiembrie 2023, 16:05 / Actualizat marti, 28 noiembrie 2023 16:10Ovidiu Burca, 43 de ani, e antrenorul lui Dinamo cu cel mai lung mandat din ultimul deceniu a(Trade Mark)Acesta si-a incetat astazi contractul cu ros-albiiBurca a fost instalat pe banca lui Dinamo pe 21 iulie 2022, imediat dupa ce clubul retrogradase in Liga 2. Fara bani, jucatori si conditii de performanta, Ovidiu a reusit o performanta senzationala, promovarea in Superliga. In ... citeste toata stirea