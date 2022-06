De ce i-a suparat Cristea pe cei de la FCSB: "Si-a dat el viata la nationala"

Articol de GSP - Publicat luni, 06 iunie 2022, 15:23 / Actualizat luni, 06 iunie 2022 15:27Iulian Cristea (27 de ani), fundasul de la FCSB, s-a accidentat grav in meciul Muntenegru - Romania, scor 2-0, si va lipsi 6 luni.MM Stoica, managerul ros-albastrilor, s-a suparat pe Cristea si ii reproseaza ca desi s-a lovit in minutul doi al meciului nationalei, a mai continuat pentru inca 8 minute si si-a agravat accidentarea.In prima faza, jucatorul de la FCSB si-a prins piciorul in gazon dupa ... citeste toata stirea