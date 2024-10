"De ce n-am tinut de minge la 3-1?" * Adrian Sut, primul care i-a raspuns lui Gigi Becali

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 07 octombrie 2024, 00:02 / Actualizat luni, 07 octombrie 2024 00:27Adrian Sut (25 de ani), mijlocasul de la FCSB, este foarte fericit ca echipa lui a inceput sa adune victoriile.FCSB traverseaza cea mai buna forma a acestui sezon. Dupa meciul cu Gloria Buzau, scor 3-2, campionii au ajuns la 4 victorii consecutive. Adrian Sut considera ca FCSB are calitatea neceseara pentru a face fata atat in campionat, cat si in Europa League.Adrian Sut, dupa ... citește toată știrea