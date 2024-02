Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 07 februarie 2024, 10:09 / Actualizat miercuri, 07 februarie 2024 13:12Nationala Romaniei are din nou emotii, pentru ca joi, 8 februarie, incepand cu ora 19:00, la Paris, are loc tragerea la sorti pentru grupele Ligii Natiunilor. La evenimentul din Franta nu va participa selectionerul Edi Iordanescu.Reprezentantii Romaniei a plecat in aceasta dimineata spre Paris, pentru a asista la tragerea la sorti. Din delegatie nu a facut parte ... citeste toata stirea