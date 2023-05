Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 28 mai 2023, 18:27 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 19:07Gica Popescu (55 de ani), presedintele clubului Farul, a fost chestionat in direct la TV de ce nu reusesc jucatorii vanduti de Gica Hagi in strainatate sa se impuna la echipe europene de top. Intrebarea nu i-a picat bine "Baciului".Clubul lui Gica Hagi a vandut in ultimele sezoane mai multi jucatori in strainatate. Printre cele mai importante mutari se numara vanzarile lui Razvan Marin ... citeste toata stirea