Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 22 noiembrie 2023, 18:08 / Actualizat miercuri, 22 noiembrie 2023 19:15Siyabonga Ngezana (26 de ani), fundasul central de la FCSB, e cerut la nationala Africii de Sud, care tocmai a pierdut cu Rwanda in preliminariile CM 2026, scor 0-2."Bafana Bafana" se lupta cu Nigeria pentru locul 1 in grupa C, singurul care garanteaza calificarea la Mondialul din 2026. Rezultatele nu sunt insa cele asteptate de suporteri, iar defensiva a aratat foarte rau in ... citeste toata stirea