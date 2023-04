Articol de GSP - Publicat luni, 24 aprilie 2023, 12:59 / Actualizat luni, 24 aprilie 2023 12:5910 dintre cei mai buni sahisti ai lumii, potrivit clasamentului FIDE, se vor confrunta in luna mai, la Bucuresti, in prima etapa a circuitului international de sah Grand Chess Tour (GCT), editia 2023.Cu importanta strategica in stabilirea celui mai bun sahist al lumii, competitia de la Bucuresti va fi de sah clasic, in care jucatorii vor juca in sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar castigatorul ... citeste toata stirea