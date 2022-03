De nerecunoscut! Sorana Cirstea a castigat doar doua game-uri in turul secund de la Miami, desi pornea favorita certa

Articol de GSP - Publicat vineri, 25 martie 2022, 18:07 / Actualizat vineri, 25 martie 2022 18:10Sorana Cirstea (31 de ani, 27 WTA) a fost invinsa in turul secund de la WTA Miami de chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, locul 43 WTA), scor 1-6, 1-6.Sorana Cirstea a avut un inceput bun de an, cu optime de finala la Australian Open si semifinala la Lyon. Astazi, sportiva din Romania a fost de nerecunoscut. Nu a avut replica in fata jocului solid, dar fara sclipiri, al chinezoaicei Zhang.WTA ... citeste toata stirea