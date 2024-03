De Zerbi, cu ochii pe un fotbalist din Superliga: "Brighton vrea una dintre perlele ascunse ale Europei"

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 26 martie 2024, 18:58 / Actualizat marti, 26 martie 2024 19:23Philip Otele (24 de ani), extrema stanga de la CFR Cluj, e pe radarul lui Brighton, una dintre revelatiile din Premier League.Nigerianul adus de CFR Cluj de la UTA are un sezon reusit, cu 14 goluri si 6 pase decisive in 31 de meciuri in Superliga. Iar evolutiile le-au atras atentia celor de la Brighton, locul 8 din Premier League. "Pescarusii" sunt antrenati de Roberto de Zerbi, fost ... citește toată știrea