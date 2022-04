Deac nu si-a menajat colegii dupa 0-1 cu FCSB: "Din gura suntem mari si tari, dar uitam sa demonstram asta"

Articol de GSP - Publicat luni, 18 aprilie 2022, 08:39 / Actualizat luni, 18 aprilie 2022 09:13Ciprian Deac (36 de ani) s-a declarat dezamagit ca CFR Cluj nu a obtinut macar un punct in meciul cu FCSB de duminica seara, scor final 0-1.Mijlocasul lui CFR Cluj considera ca eliminarea lui Mateo Susic a cantarit decisiv in soarta partidei. Cu egalitate numerica pe teren, Deac nu le dadea nicio sansa la victorie adversarilor.PROGRAMCum arata lupta la titlu in ultimele 5 etape: CFR si FCSB, ... citeste toata stirea