Debut cu dreptul pentru Adrian Mihalcea la Gloria Buzau, insa antrenorul nu si-a menajat jucatorii dupa victoria cu Selimbar: "Am fost nervos. Doar cu jumatati de masura nu o sa putem sa realizam obiectivul"

La debutul ca antrenor la Gloria Buzau, Adrian Mihalcea a obtinut ceea ce si-a dorit: victoria cu CS Comunal Selimbar in meciul din etapa a 9-a a Ligii 2.Partida desfasurata marti seara la Buzau a fost castigata cu scorul de 1-0 de trupa condusa pana saptamana trecuta de Cristian Pustai, demis si inlocuit cu Mihalcea.Unicul gol a fost marcat de Valentin Alexandru in minutul 42, cu capul, din 6 metri, dupa o centrare peste aparare a lui Alexandru Boiciuc. In rest, meciul a fost unul de lupta, ... citeste toata stirea