Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 27 septembrie 2023, 20:04 / Actualizat miercuri, 27 septembrie 2023 20:35Cristi Ganea (31 de ani) debuteaza la FCSB in meciul din Cupa Romaniei Betano cu FC Bihor Oradea. Fundasul stanga a fost ales in locul lui Risto Radunovic, care este odihnit.Ajuns de 3 saptamani si jumatate in lotul ros-albastrilor, Ganea joaca primele minute pentru FCSB cu FC Bihor Oradea. Va fi primul lui meci dupa 10 luni si jumatate de absenta de pe gazon. El nu a mai ... citeste toata stirea