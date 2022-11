Debut perfect la nationala: Daniel Paraschiv a scos penalty la prima atingere, apoi a marcat

Articol de GSP - Publicat duminica, 20 noiembrie 2022, 22:11 / Actualizat duminica, 20 noiembrie 2022 22:47Moldova - Romania 0-5. Daniel Paraschiv (23 de ani), golgeterul lui Hermannstadt, a marcat la debutul pentru echipa nationala. El a dus scorul la 4-0, in minutul 71, din penalty.Paraschiv a intrat pe teren in minutul 70, in locul lui George Puscas, in tricoul cu numarul 19 pe spate. Dupa un minut, el a fost lansat in careu, avea prim-planul si putea scapa singur cu portarul. A fost ... citeste toata stirea