Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 01 noiembrie 2023, 19:10 / Actualizat miercuri, 01 noiembrie 2023 19:30Dragos Grigore (37 de ani) este titular in deplasarea pe care Rapid o joaca in Ghencea, cu Steaua, in runda secunda a grupei B din Cupa Romaniei Betano.Grigore a semnat cu Rapid in 2021, dupa ce alb-visiniii au revenit in Liga 1. In precedentele doua sezoane, Dragos a fost un om de baza al echipei, adunand, in total, 58 de aparitii si 3 goluri pe prima scena.Steaua - ... citeste toata stirea