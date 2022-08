Decaderea japonezei Naomi Osaka! Eliminata la US Open, nu a trecut de turul 3 in ultimele 7 Grand Slam-uri

Articol de GSP - Publicat miercuri, 31 august 2022, 11:12 / Actualizat miercuri, 31 august 2022 12:56Japoneza Naomi Osaka a fost invinsa fara drept de apel de Danielle Collins, scor 6-7 (5), 3-6 si a fost eliminata in primul tur de la US Open, turneu pe care l-a castigat de doua ori, in 2018 si 2020.Este doar una dintre infrangerile premature consecutive pe care Naomi Osaka, 24 de ani si ajunsa pe locul 44 WTA, le-a bifat in ultima vreme. De la Australian Open 2021, pe care l-a castigat, ... citeste toata stirea