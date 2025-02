Decizia comunicata azi de Marius Sumudica, dupa conferinta dramatica de aseara: "Se darama tot"

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 18 februarie 2025, 13:03 / Actualizat marti, 18 februarie 2025 13:30A venit comunicatul in care Marius Sumudica, 53 de ani, promitea sa anunte daca va continua sau nu la Rapid. De fapt, tot ce a transmis antrenorul din Giulesti este ca asteapta revenirea in tara a patronului Dan Sucu, pentru a purta o discutie cu acesta.Marius Sumudica s-a declarat deranjat peste masura de comportamentul unor spectatori seara trecuta, in timpul meciului dintre ... citește toată știrea