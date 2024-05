Decizia importanta anuntata de Rapid astazi in privinta transferurilor

Articol de Emanoil Ursache - Publicat miercuri, 24 ianuarie 2024, 12:52 / Actualizat miercuri, 24 ianuarie 2024 13:05Victor Angelescu, actionarul minoritar al Rapidului, a anuntat ca in proportie de 99 % ocupanta locului 3 din campionatul Romaniei nu va mai face niciun transfer in perioada de mercato de iarna.Chiar daca s-a aratat nemultumit de problemele de pe faza defensiva ale Rapidului din meciul castigat de giulesteni in fata FCU Craiova (4-3), Angelescu a subliniat ca nu este doar ... citește toată știrea