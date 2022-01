Decizia in cazul Djokovic a provocat sarbatoarea in randul sustinatorilor lui Nole pe strazile din Melbourne

Articol de GSP - Publicat luni, 10 ianuarie 2022, 09:34 / Actualizat luni, 10 ianuarie 2022 10:06Admiratorii lui Novak Djokovic sunt in extaz dupa ce o instanta din Australia a decis sa-i dea castig de cauza sarbului in procesul impotriva guvernului australian. In jur de 100 de oameni canta, danseaza si claxoneaza in fata Tribunalului din Melbourne.Nu se stie insa daca Djokovic va participa la Australian Open (17 - 30 ianuarie). Se asteapta ca organizatorii Australian Open sa anunte marti ... citeste toata stirea