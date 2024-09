Decizia luata de LPF, dupa moartea lui Gigi Multescu * Cluburile din Superliga au reactionat: "Vesnic un model si un exemplu"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat duminica, 15 septembrie 2024, 12:23 / Actualizat duminica, 15 septembrie 2024 12:44Fotbalul romanesc s-a cutremurat in aceasta dimineata la aflarea vestii ca Gigi Multescu s-a stins din viata la varsta de 72 de ani. LPF a decis ca in aceasta etapa sa se tina cate un moment de reculegere in memoria fostului mare om de fotbal roman, iar cluburile din Superliga au reactionat.Legendarul Gigi Multescu era internat de cateva zile, cu o pneumonie severa care ... citește toată știrea