Decizia luata de Simona Halep dupa victoria de la TAS * Stere Halep a facut anuntul

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 06 martie 2024, 13:20 / Actualizat miercuri, 06 martie 2024 13:30Simona Halep (32 de ani) a castigat procesul cu ITIA la TAS, iar pedeapsa i-a fost redusa de la 4 ani la 9 luni. Sportiva din Romania a luat prima decizie dupa aceasta victorie uriasa.Tatal Simonei Halep, Stere, a anuntat, miercuri, ca jucatoarea va reveni in Romania, cel mai probabil in aceasta noapte. Vestea vine in contextul in care Simona se afla in Dubai, acolo unde s-a antrenat ... citește toată știrea