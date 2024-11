Decizia luata de Zeljko Kopic, in ziua meciului cu CFR Cluj

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 08 noiembrie 2024, 19:24 / Actualizat vineri, 08 noiembrie 2024 19:58Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a decis sa-i foloseasca in echipa de start pe Josue Homawoo(26 de ani, fundas central) si pe Raul Oprut (26 de ani, fundas stanga) in meciul cu CFR Cluj.Cei doi fundasi au iesit de pe teren cu probleme medicale in meciul cu UTA, scor 1-0, din etapa trecuta. S-au recuperat la timp pentru partida cu CFR si au fost trimisi in echipa de start. ... citește toată știrea