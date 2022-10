Decizia lui Becali, dupa meciul de aseara * Cum va arata cuplul de fundasi centrali

Articol de GSP - Publicat luni, 03 octombrie 2022, 17:13 / Actualizat luni, 03 octombrie 2022 17:31Gigi Becali, patronul FCSB, sustine ca Joonas Tamm si Joyskim Dawa vor fi in continuare fundasii centrali titulari ai echipei. Aseara, Denis Harut i-a luat locul camerunezului, suspendat la partida cu FC Arges (3-2).Becali critica prestatia fostului jucator de la FC Botosani si reitereaza aprecierea pentru Tamm si Dawa, in ciuda greselilor flagrante comise de ei in acest sezon.CSU CRAIOVADe ... citeste toata stirea