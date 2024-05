Decizia surprinzatoare luata de Djokovic cu o saptamana inainte de Roland Garros * La ce competitie va participa

Articol de Cezar Titor - Publicat vineri, 17 mai 2024, 18:21 / Actualizat vineri, 17 mai 2024 18:21Novak Djokovic (36 ani) a acceptat un wild card din partea organizatorilor turneului de la Geneva.Turneul ATP 250 de la Geneva va avea loc intre 19 si 25 mai, in saptamana premergatoare Roland Garros. Anul trecut, sarbul a cucerit al 23-lea titlu de Grand Slam chiar in capitala Frantei.INTERVIU GSPCristian Tudor Popescu dezvaluie regula radicala pe care ar impune-o imediat in tenis: "E ... citește toată știrea