Decizie a dinamovistilor in legatura cu meciul de diseara de la Galati

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 20 septembrie 2024, 13:19 / Actualizat vineri, 20 septembrie 2024 13:19Dinamo va juca diseara in al 3-lea echipament al clubului, asa cum a bifat si deplasarea din Copou, 2-2 cu Poli Iasi. Se estimeaza peste 600 de "caini" diseara la meciul ce va incepe la ora 21:00.Otelul - Dinamo este programat diseara, de la ora 21:00, la Galati, in etapa a 10-a a Superligii. Meciul este livetext pe GSP.ro si in direct la TV la Digi si Prima.Dinamo va juca ... citește toată știrea