AFC Campulung Muscel a decis, dar intr-un mod absurd, sa schimbe si ea antrenorul! Clasata pe locul 1 in Seria 5 din Liga 3, echipa a hotarat sa inlocuiasca "principalul", anuntand despartirea de Costin Lazar, numit in functie in luna iunie.Informatia a fost comunicata in urma rundei a 10-a din Liga 3, cand AFC Campulung Muscel a cedat in fata formatiei Olimpic Zarnesti, scor 2-3.AFC Campulung Muscel s-a despartit de antrenorul Costin LazarAcum, de echipa se vor ocupa "secunzii" lui Costin ... citeste toata stirea