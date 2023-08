Articol de Sergiu Alexandru - Publicat vineri, 04 august 2023, 13:34 / Actualizat vineri, 04 august 2023 13:37FCSB si CFR Cluj se vor infrunta duminica (6 august, ora 21:30) in derby-ul etapei a 4-a din Superliga, iar fanii celor doua echipe primesc o veste buna.FCSB - CFR Cluj, duel din etapa #4 a Superligii, se joaca in Ghencea, duminica, 6 august, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 si Digi Sport 1FCSB va juca in premiera in Ghencea, iar ... citeste toata stirea