Decizie definitiva in procesul in care Ionut Negoita a fost acuzat de bancruta frauduloasa! Ce se intampla cu fostul sef de la Dinamo

Articol de GSP - Publicat miercuri, 20 aprilie 2022, 14:42 / Actualizat miercuri, 20 aprilie 2022 15:02Ionut Negoita, fostul patron al lui Dinamo, a aflat verdictul in dosarul in care era acuzat de complicitate la bancruta frauduloasa, proces care a analizat modul in care "cainii" au iesit din insolventa.Dupa nenumarate amanari, astazi a avut loc ultimul termen in procesul in care Ionut Negoita era invinuit de bancruta frauduloasa. Verdictul a fost unul favorabil pentru fostul sef din ... citeste toata stirea