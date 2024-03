Decizie drastica anuntata in direct, dupa esecul lui Rapid: "N-o sa mai vedeti niciodata" + mesaj dur pentru Dan Sucu: "Nu a dat niciun ban, bagati-l in direct!"

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 16 martie 2024, 07:18 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 07:29Gheorghe Raducan, cunoscut sub numele de Gigi "Corsicanu", fostul lider de galerie de la Rapid, a intrat in direct dupa esecul giulestenilor in fata Farului, scor 1-2, si a explicat motivul pentru care suporterii au preferat sa nu incurajeze echipa, ca forma de protest dupa arestarea lui Liviu Ungurean.Desi peluza rapidista a fost prezenta la meci, aceasta nu a incurajat echipa din cauza ... citește toată știrea