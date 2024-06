Decizie in vestiar: se schimba executantul de penalty-uri la nationala, dupa ratarea lui Dennis Man

Articol de Emanoil Ursache - Publicat miercuri, 05 iunie 2024, 00:13 / Actualizat miercuri, 05 iunie 2024 04:49Dennis Man (25 de ani) a explicat cum s-a gandit sa execute penalty-ul pe care l-a ratat in amicalul Romania - Bulgaria (0-0) si le-a prezentat scuze coechipierilor sai pentru felul in care a gestionat faza care putea sa faca diferenta in partida, in favoarea "tricolorilor".Man a recunoscut, de asemenea, ca initial era stabilit ca Razvan Marin sa execute lovitura de pedeapsa, insa ... citește toată știrea