Decizie neinspirata luata de UTA? Doi fotbalisti de baza, lasati sa plece de clubul aradean: "Le uram mult succes"

Luni, UTA Arad a confirmat oficial despartirea de Ioan Hora, unul dintre cei mai experimentati fotbalisti din lotul aradenilor.Dupa inceputul senzational de sezon reusit de UTA, care i-a propulsat pe aradeni in lupta pentru play-off, echipa pregatita de Laszlo Balint nu si-a putut mentine forma si a pierdut semnificativ teren in cursa pentru un loc printre primele sase.UTA a reusit sa isi impuna stilul de joc si sa domine mai toate partidele disputate in actuala stagiune, dar s-a remarcat ... citeste toata stirea