Decizie radicala luata de Victoria Azarenka dupa ce a izbucnit in plans la ultimul meci jucat

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 martie 2022, 17:14 / Actualizat miercuri, 16 martie 2022 17:35Victoria Azarenka (32 de ani, 15 WTA), protagonista unui moment delicat in meciul pe care l-a pierdut noaptea trecuta in fata kazahei Elena Rybakina (20 de ani, 22 WTA), in turul III de la Indian Wells, scor 3-6, 4-6, cand a inceput sa planga dupa o dubla greseala, a luat o decizie radicala.In timpul setului secund, in momentul in care Rybakina se afla la conducere, 6-3, 2-2, Azarenka a ... citeste toata stirea