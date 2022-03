Decizie soc la Concordia Chiajna! Claudiu Niculescu a fost demis dupa esecul drastic cu "U" Cluj. Anuntul clubului

Decizie socanta la Concordia Chiajna, in urma esecului suferit de echipa in primul meci oficial din 2022, 0-4 pe Cluj Arena cu Universitatea Cluj, ieri seara, in etapa a 17-a a Ligii 2.Antrenorul principal Claudiu Niculescu (45 de ani) a fost demis, in ciuda faptului ca formatia are sanse mari sa mearga in play-off.Mai surprinzatoare este hotararea conducerii Concordiei de a se desparti de Niculescu dupa ce acesta a condus echipa in cantonamentul din aceasta iarna si a gandit campania de ... citeste toata stirea