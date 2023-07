Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 16 iulie 2023, 22:37 / Actualizat duminica, 16 iulie 2023 23:08Florinel Coman (25 de ani), extrema stanga de la FCSB, a fost scos la pauza meciului cu FCU Craiova, la scorul de 2-0.Coman a fost unul dintre cei mai buni oameni de la FCSB in prima repriza cu FCU Craiova. El a trimis centrarea din cornerul in urma caruia Miculescu a deschis scorul, in minutul 8. Apoi, Florinel a obtinut un penalty pe care tot el l-a transformat, cu sansa. A tras pe ... citeste toata stirea