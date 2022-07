Decizie surprinzatoare la Minerul Ocna Dej: Tiberiu Balan nu va fi antrenorul echipei in sezonul urmator! Clubul de Liga 3 si-a numit presedintele executiv si a anuntat trei plecari

Minerul Ocna Dej va aborda sezonul de Liga 3 cu foarte multe schimbari. Dupa fuziune, clubul a anuntat in mediul online cateva modificari la nivelul conducerii, la nivelul lotului de jucatori, dar a facut precizari si in privinta staffului tehnic.Formatia din divizia a treia a precizat, surprinzator, despartirea de Tiberiu Balan.Minerul Ocna Dej nu-l va avea antrenor pe Tiberiu Balan. Partile nu s-au intelesPartile nu au ajuns la un acord in privinta prelungirii contractului, astfel ca ... citeste toata stirea