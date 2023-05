Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 22 mai 2023, 11:35 / Actualizat luni, 22 mai 2023 12:27Finala campionatului Farul - FCSB 3-2 a fost si despre rolul antrenorilor a(Trade Mark)Daca doi dintre fotbalistii introdusi de Gica Hagi pe parcursul reprizei secunde au oferit cate un assist la golurile determinante in stabilirea campioanei, Elias Charalambous n-a fost in stare sa rosteasca niciun cuvant despre inlocuirile dictate de Gigi Becali, care n-au adus niciun plus a(Trade Mark)Mai ... citeste toata stirea