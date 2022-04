Declaratie categorica: "Daca cineva era inteligent si ma asculta, Dinamo era retrogradata astazi!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 16 aprilie 2022, 11:20 / Actualizat sambata, 16 aprilie 2022 11:46Ionut Chirila (56 de ani), fostul tehnician al Academicii Clinceni, e convins ca ilfovenii ar fi reusit sa evite retrogradarea in cazul in care coducerea l-ar fi mentinut pe banca tehnica.Liber de contract in acest moment, Ionut Chirila estimeaza ca, daca n-ar fi fost indepartat de la echipa, Academica Clinceni ar fi terminat peste Dinamo in clasament, ipostaza ce ar fi adus retrogradarea ... citeste toata stirea