Declaratie halucinanta a lui Florin Prunea: "Andrei Vlad trebuie sa apere in continuare si FCSB sa il vanda, ca e portar de nationala"

In urma gafei din meciul cu FC Arges, Florin Prunea i-a luat apararea lui Andrei Vlad.Andrei Vlad se afla la al doilea sezon ca titular incontestabil al FCSB-ului, dar prestatiile sale continua sa dezamageasca.In ultima stagiune, formatia ros-albastra avea cea mai buna sansa din ultimii ani de a castiga campionatul, dar, la meciul decisiv, Vlad a gresit impardonabil.FCSB o conducea pe CFR la un gol in duelul direct si ar fi revenit in fruntea clasamentului cu o victorie impotriva rivalei. ... citeste toata stirea