Declaratii halucinante ale portarului de la UTA: "Eu am 70 de interventii, dar colegii nici nu ajung la poarta!"

Articol de Laura Soica - Publicat sambata, 09 noiembrie 2024 23:43 / Actualizat duminica, 10 noiembrie 2024 00:09Robert Popa, portarul de la UTA, si-a desfiintat colegii la finalul meciului cu Rapid, pierdut cu scorul de 0-2.Robert Popa a primit doua goluri in aceasta partida, primul de la Pascanu in minutul 48, iar al doilea de la Boupendza din penalty in minutul 72.RAPID - UTAMircea Rednic a facut scandal cu arbitrul la finalul meciului: "Ai dat prea usor penalty, abia asteptai sa cada! ... citește toată știrea