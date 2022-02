Declaratiile lui Gica Hagi dupa egalul cu Mioveni. "Astazi, atat am putut!"

CS Mioveni a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Farul Constanta, intr-un meci din etapa a XXV-a a Ligii 1.Meciul a fost echilibrat, iar cele doua echipe si-au impartit reprizele. Prima parte a apartinut celor de la Mioveni, iar in repriza secunda, echipa lui Gica Hagi a iesit in fata si a ratat mai multe ocazii.La finalul meciului, Gica Hagi a avut un discurs sincer si a parut impacat cu faptul ca cele doua echipe si-au impartit miercuri punctele."Astazi, atat am putut! ... citeste toata stirea