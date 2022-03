Declaratiile lui Stoican l-au contrariat pe Danciulescu: "Nu pot intelege aceasta luare de pozitie"

Articol de GSP - Publicat duminica, 06 martie 2022, 19:58 / Actualizat duminica, 06 martie 2022 20:04CFR Cluj a castigat categoric meciul cu Dinamo, scor 4-1, si va intra in play-off de pe primul loc, cu 38 de puncte. Flavius Stoican (45 de ani), antrenorul "cainilor", a spus ca eliminarea lui Steliano Filip a decis partida.Steliano Filip (27 de ani) a fost eliminat in minutul 45 al meciului din Gruia, dupa un cot aplicat in fata lui Andrei Bordeianu. Stoican crede ca a fost momentul-cheie ... citeste toata stirea