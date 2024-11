Dee Devlin, mesaj dur pentru femeia care l-a acuzat pe Conor McGregor: "Ce fel de femeie esti?"

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 29 noiembrie 2024, 15:37 / Actualizat vineri, 29 noiembrie 2024 15:38Dee Devlin, partenera lui Conor McGregor, luptator de arte martiale mixte, a reactionat in cazul in care sotul ei a fost acuzat de viol si a criticat-o dur pe Nikita Hand, femeia careia judecatorii i-au dat dreptate.In urma cu o saptamana, in 22 noiembrie, judecatorii au dat un verdict in cazul lui Conor McGregor si au decis ca acesta trebuie sa-i plateasca daune in valoare de ... citește toată știrea