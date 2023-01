Deian Sorescu putea ajunge la CFR Cluj: "Ne-a placut si noua"

Articol de GSP - Publicat luni, 16 ianuarie 2023, 20:42 / Actualizat luni, 16 ianuarie 2023 21:27Deian Sorescu (25 de ani), jucatorul de banda dreapta imprumutat de FCSB de la Rakow, a fost si pe lista celor de la CFR Cluj.Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a declarat ca ardelenii au avut in plan sa il transfere pe Sorescu in vara lui 2022. Atunci, Deian era la Rakow de 6 luni. El a fost cumparat de polonezi in ianuarie 2022, de la Dinamo, pentru 800.000 de euro. ... citeste toata stirea