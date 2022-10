Deja-vu ros-albastru * In timp ce FCSB juca la Arad in Cupa Romaniei, titularii erau antrenati de "principalul de avarie"

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 21 octombrie 2022, 08:25 / Actualizat vineri, 21 octombrie 2022 09:33In timp ce Nicolae Dica isi conducea de pe margine echipa in meciul de la Arad cu UTA, la Bucuresti, preparatorul fizic neamt antrena titularii din meciurile de campionat, situatie in care s-a regasit si cand FCSB a mers in Danemarca, pentru disputa cu Silkeborg, si care se va repeta si saptamana viitoare, cand clubul are de jucat in Belgia, cu ... citeste toata stirea