Delegare neasteptata la FCSB - Petrolul * MM Stoica a rabufnit in trecut la adresa lui: "Bai, prost mai esti!"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 20 septembrie 2024, 21:54 / Actualizat vineri, 20 septembrie 2024 23:28Arbitrul Rares Vidican va fi la centru in meciul dintre FCSB si Petrolul. Mihai Stoica a fost reclamat de CCA in trecut din cauza acestuia.Meciul dintre FCSB si Petrolul, din etapa a 10-a a Superligii, se va disputa pe data de 21 septembrie, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua.Rares Vidican, delegat la FCSB - PetrolulCCA a anuntat ca arbitrul de la centru in meciul de ... citește toată știrea